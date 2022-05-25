İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Nevşehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.


Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan A.B., C.A., U.M., M.G. ve N.N.A.'nın üzerinde ve bulundukları evde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ile 1adet tabanca, 1adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.

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