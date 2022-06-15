İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakırken, O.K. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

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