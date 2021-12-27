İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.


Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında şüpheli M.G., A.D. ve E.N.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2,79 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan çalışmalarda, C.Y.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 20,88 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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