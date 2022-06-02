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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ’Uyuşturucu Madde ile Mücadele’ çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 şahsı gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'Uyuşturucu Madde ile Mücadele' çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 şahsı gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Ö.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 2,68 gram metamfetamin, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ise M.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.


Her iki şahıs da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

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