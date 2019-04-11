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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8’i tutuklandı.

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon sonrasında 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H., S.Y., V.Y., N.Ç., M.T., S.A., H.Y. ve R.Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer şahıslardan H.D., F.A., K.Y., T.Ş., M.C.A. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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