İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'e uyuşturucu getirerek ticaretini yapacağı tespit edilen yabancı uyruklu A.N. ve N.N. otobüsten indikleri sırada çantaları ve üst aramalarında 510,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler A.N. ve N.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.