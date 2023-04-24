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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet tabanca ve 18 adet fişek ele geçirdi. Yapılan çalışmalar ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen 6 bin 900 lira nakit paraya da el konuldu.


Yapılan çalışmalarda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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