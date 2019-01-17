İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu taciri olduğu öğrenilen 2’si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu taciri olduğu öğrenilen 2'si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirecekleri ihbarını değerlendiren polis ekipleri Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada 19,04 gram metamfetamin, 49,01 gram plaka esrar, 9,69 gram eroin ve elektronik cep terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.K. N.G.R., B.Ö., S.M. ve A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.