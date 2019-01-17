Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu taciri olduğu öğrenilen 2'si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirecekleri ihbarını değerlendiren polis ekipleri Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada 19,04 gram metamfetamin, 49,01 gram plaka esrar, 9,69 gram eroin ve elektronik cep terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.K. N.G.R., B.Ö., S.M. ve A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.