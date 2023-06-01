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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Nevşehir’de ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 5 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 olayda şahıslar üzerinden birçok uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 33 bin 750 TL ve 200 euro nakit para ele geçirilirken 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Ayrıca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 3 olayda 6 şahsa işlem yapılırken 5 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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