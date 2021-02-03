Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çardak kavşağında şüpheli araç içerisinde bulunan İ.D., H.D. ve N.A.'nın üst araması ve narkotik köpeği Su ile araç içerisinde yapılan aramada 4,34 gram metamfetamin ele geçirilirken, Kapaucubaşı Mahallesi Enveriye sokak üzerinde park halinde bulunan şüpheli araç içerisinde ve araç içerisinde bulunan M.O., M.K.'nın yapılan üst aramasında 1,30 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıslar hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.