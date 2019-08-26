Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 350 Evler mahallesi Milli İrade caddesinde 32 yaşında ki A.E.'nin üzerinde yaptığı aramada 1,63 gram metamfetamin ile geçirirken, yapılan adli aramada ise 8 parça halinde 7,25 gram metamfetamin, 1 parça halinde 1,08 gram eroin ve 1 parça halinde 0,53 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.