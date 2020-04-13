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Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Acıgöl ve Derinkuyu ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir merkez, Acıgöl ve Derinkuyu ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında 27,50 gram metamfetamin, 12.60 gram eroin, 3 parça halinde 0,95 gram bonzai, 56 adet hap ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 8 şahsa adli işlem, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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