Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir merkez, Acıgöl ve Derinkuyu ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında 27,50 gram metamfetamin, 12.60 gram eroin, 3 parça halinde 0,95 gram bonzai, 56 adet hap ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 8 şahsa adli işlem, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.