İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışmasında, 106,13 gram metamfetamin, 62,87 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca mermisi ele geçirilirken kadın şahıs T.Ö. ve K.C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.