Nevşehir'de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan dört farklı çalışmada 1 kök Hint kenevir, 7.85 gram metamfetamin, 025 gram bonzai, 13, 89 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri bitkisi, 285 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.