Nevşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Narko Sokak" çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir'de son bir hafta da, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 15 olay meydana geldi. Şüpheli olarak göz altına alınan 23 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 4,39 gram kubar esrar ve 11,79 gram metamfetamin ele geçirilirken, 23 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili olarak toplam 2 olay meydana gelirken, 3 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 345 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalarda gözaltına alınan yabancı uyruklu M.F. ve A.Z. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.