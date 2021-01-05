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Nevşehir'de vatandaşlar kısıtlamalara uyuyor

Nevşehir’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Nevşehir'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 36. gününde de Nevşehir'de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Gün içerisinde Nevşehir'in en işlek caddeleri bu akşamda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.


1 Aralık 2020 tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından de Nevşehir'de korona virüs vaka sayılarının yüzde 34 azaldığı öğrenildi.

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