İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nevşehir'de yatırımlar ele alındı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Nevşehir’de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Nevşehir'de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.


Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıda; Nevşehir'de hayata geçirilmesi planlanan çeşitli projeler konusunda görüş alışverişinde bulunarak, istişareler yapıldı.


Toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.