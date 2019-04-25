Nevşehir'de yatırımlar ele alındı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Nevşehir’de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Nevşehir'de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıda; Nevşehir'de hayata geçirilmesi planlanan çeşitli projeler konusunda görüş alışverişinde bulunarak, istişareler yapıldı.
Toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.