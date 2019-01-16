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Nevşehir'de yoğun kar yağışı başladı

Meteoroloji 7.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.


Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Nevşehir Valiliği tarafından il genelinde okulların tatil edilmesiyle birlikte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için çıkan vatandaşlar yürümekten zorluk çekerken sürücüler ise yollarda zaman zaman gitmekte zorluk çekti.


Nevşehir Belediyesi ekipleri ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırımda kar temizleme çalışmalarına başladıkları görüldü.

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