İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan Lavanta sokak ve Dere Kümesi sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Lavanta sokak ve Dere Kümesi sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki doğalgaz, elektrik, içme suyu altyapısı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, son olarak Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokak'ta bozulan yolları yeniliyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.