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Nevşehir'de yolda mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Merdaneli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri kurtardı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdaneli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri kurtardı.


Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Kozaklı ilçesine bağlı Merdaneli köyünde mahsur kalan vatandaşlar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ulaştı. Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kısa sürede ulaşılan vatandaşlar iş makinesi ve halat yardımıyla saatler süren çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden kurtarıldı.

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