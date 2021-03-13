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Nevşehir'de zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.


Yıl boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdüren ve halk sağlığı için gerekli kontrolleri yapan Nevşehir Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme sürecinde de denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta ekipleri, hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetim kapsamında, şehir merkezindeki yer alan tüm iş kollarında sosyal mesafe, maske, hijyen kontrolü ile ilgili tedbir kararları gereği denetimler yapılıyor.


Kontrollerde esnafın ve vatandaşların genellikle kurallara uyduğu gözlenirken, yeterli özeni göstermeyenler de uyarılarak yaptırım uygulanıyor.

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