Nevşehir'de zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Nevşehir'de kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanırken, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Nevşehir-Aksaray, Nevşehir-Kayseri, Nevşehir-Kırşehir ve Nevşehir-Niğde Karayolunda etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Nevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir-Aksaray il sınırında bulunan Alayhan mevkiinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kırşehir ve Kayseri istikametine gidecek araçlar için ise zincir zorunluluğu getirildi.

Nevşehir-Niğde karayolunda ise trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Göreme Açıkhava müzesinden Ürgüp ilçesine gidiş yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe tamamen kapandı.

Öte yandan, karayolları ekipleri de güzergahta çalışmalarını yoğunlaştırdı. Nevşehir'den Aksaray yönüne gidecek araçların il merkezinden çıkışına izin verilmiyor. Yola çıkmış olan araçlar il merkezine ve ya yol üzerindeki tesislere yönlendiriliyor

Karayolları ekipleri Nevşehir Aksaray karayolunu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor