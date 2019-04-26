Nevşehir'deki 110 bin kişi için 110 bin ağaç dikilecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaya daha imza atarak şehirde yaşayan 110 bin kişi için şehrin çeşitli noktalarına 110 bin ağaç dikimini başlattı. Her biri 6-7 metre boyunda olan ağaçlar için, Nevşehir Belediyesi bütçesinden tek kuruş harcanmadı.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, seçimlerden önce Nevşehir halkına açıkladığı projeleri hayata geçirmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşlara verilen tüm sözlerin en kısa sürede hayata geçirileceğini ve Nevşehir'in sadece Türkiye'nin değil dünyanın marka kentlerinden biri haline geleceğini kaydeden Arı, bu kapsamda daha yeşil bir Nevşehir için çalışmaların başladığını söyledi.

“Park Bahçeler Müdürlüğü seferber oldu”

Açıkladığı 50 dev projeden biri olan ağaçlandırma projesi kapsamında şehirde yaşayan tüm vatandaşlar için her biri 12 yıllık, 6-7 metre boyunda 110 bin ağacın dikimine başlandığını belirten Arı, milyonlarca lira değerindeki bu ağaçlar için Nevşehir Belediyesi kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadığını vurguladı. Arı: “Daha temiz ve daha yeşil bir Nevşehir için kolları sıvadık. Şehrimizin her bir noktası pırıl pırıl ve yemyeşil bir hal alacak. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde yaşamaları en büyük arzumuz. Biz Nevşehir'i Türkiye'ye örnek bir şehir yapmak için değil dünyaya örnek yapma derdindeyiz. Bu şehir için ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız. Tek tek bunları gerçekleştireceğiz. Ağaçlandırma seferberliği de bunlardan bir tanesiydi ve şu anda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz gelen ağaçların dikimi için seferber oldu. Şehrin dört bir yanına bu ağaçlarımızı dikeceğiz ve bunun devamı gelecek” dedi.