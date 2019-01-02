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Nevşehir'deki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.


Nevşehir'in Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Şakir Ulusoy yönetimindeki 38 ZZ 495 plakalı araç ile Fikret Özer yönetimindeki 55 DS 633 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fikret Özer ve eşi Hatice Özer kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışan Şakir Ulusoy ve Hatice Ulusoy Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza yerine giden Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, incelemelerde bulunurken, polis ve jandarma ekiplerinden kaza hakkında bilgiler aldı.

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