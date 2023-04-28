İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'deki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 30 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat Erzurum’dan yönettiği ‘Kökünü Kurutma’ operasyonlarında Nevşehir’de gözaltına alınan 31 şüpheliden 30’u tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat Erzurum'dan yönettiği ‘Kökünü Kurutma' operasyonlarında Nevşehir'de gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı.


Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 aylık takip ve çalışmalar sonucu 49 adrese eş zamanlı “Kökünü Kurutma Operasyonu 3” yapıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken, çok miktarda uyuşturucuya el konuldu. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 31 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.