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Nevşehir'den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir’e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir'e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Antalya Vali Yardımcılığına atanırken Batman Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren'de Nevşehir Vali Yardımcılığına atandı.


Atama Kararnamesi ile birlikte Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri görevinde bulunan Şaban Erdoğan'da Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı.

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