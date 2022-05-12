İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Nevşehir’de bir iş yerinde atıl durumda bulunan hurdaları çalan hırsızlar Kayseri’de yakalandı.

Nevşehir'de bir iş yerinde atıl durumda bulunan hurdaları çalan hırsızlar Kayseri'de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesinde bulunan bir iş yerinden atıl durumda bulunan hurdaların çalındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, hırsız yada hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların kimliklerini kısa sürede belirleyen polis ekipleri M.A., G.G.,R.Ö. ve E.S'nin hırsızlık olayından sonra Kayseri'ye gittiğini tespit etti. Kayseri Emniyeti ile yapılan çalışma sonrasında 4 hırsız yakalandı.


Ürgüp ilçesine getirilen M.A., G.G.,R.Ö. ve E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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