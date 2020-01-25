Nevşehir'den deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi

Depremzedeler için Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde içerisinde giyecek, battaniye ve temel gıda maddelerinin bulunduğu 9 tır dualar eşliğinde Elazığ'a gönderildi.

Nevşehir'de Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde kısa sürede 9 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Nevşehir Belediyesi'ne hayırsever vatandaşlar ve iş adamları tarafından getirilen su, süt, battaniye, ısıtıcı, kuru bakliyat ve çocuk kıyafetinden oluşan yardım tırlarının hareketi öncesinde uğurlama töreni düzenlendi.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, , Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katıldığı törende Hafız Mahmut Kemikkıran tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından 9 tır Nevşehir Belediyesi önünden Elazığ'a uğurlandı. Gönderilen yardım malzemeleri burada depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ Belediyesi yetkililerine teslim edilecek.

Belediye binasının önünde konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Başta Malatyalı ve Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Cenabı Allah böyle acıları bir daha bize yaşatmasın. Nevşehirli kadirşinas hemşehrilerimizden de Allah razı olsun. Yine hayırseverliklerini gösterdiler. Nevşehir Belediyemizin başlatmış olduğu kampanyaya kısa sürede cevap verdiler ve tırlar dolusu yardım malzemesinin gönderilmesine vesile oldular. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belediyemizi ve başkanımız Rasim Arı'yı tebrik ediyorum.” dedi.

Milletvekili Yücel Menekşe ise, “Büyük bir doğal afet yaşadık. Ülkemize geçmiş olsun. Depremin yaşanmasının ardından devletimiz kısa sürede yaraları sarmak için çalışmalara başladı ve tüm imkânlarını seferber etti. Cumhurbaşkanımız ile birlikte bakanlarımız da deprem bölgesine giderek halkımızın yanında yer aldı. Devletimizin gücünü, birlik ve beraberliğini deprem bölgesinde gösterdi. Bizler de Anadolu insanları olarak onların yanındayız. Belediye Başkanımız Rasim Arı'nın öncülüğünde başlatılan kampanya ile birlikte bizler de bir nebze olsun yaraların sarılmasına yardımcı olacağız. Hayırsever vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut da depremin meydana gelmesinin hemen ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin teyakkuza geçtiğini ve gece geç saatlerden itibaren hayırsever iş insanları ile görüşerek yardım kampanyasının başlatıldığını söyledi. Erkut, “Depremin hemen ardından Malatya ve Elazığ Belediye Başkanlarımız ile irtibata geçerek Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirdik. Her iki belediye başkanımız da devletimizin tüm imkanlarını burada seferber ettiklerini söyledi ancak bizler de Başkanımız Rasim Arı'nın talimatıyla bir kampanya başlattık. Gecenin geç saatinden itibaren çalışmalarımız sabaha kadar devam ederek 9 tır dolusu yardım malzemesinin toplanmasını sağladık. Burada Nevşehir halkının bu gibi olaylarda nasıl kenetlendiğini hep birlikte gördüm. Kampanyaya destek veren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Hayırseverlerimizin ve belediyemizin katkıları ile 9 tırımızı dualarla uğurladık” diye konuştu.