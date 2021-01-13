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Nevşehir'e Covid-19 aşıları geldi

Çin’den Türkiye’ye gelen ve illere dağıtılan korona virüs aşılarından yaklaşık 4 bin 250 adedi bugün itibarıyla Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Çin'den Türkiye'ye gelen ve illere dağıtılan korona virüs aşılarından yaklaşık 4 bin 250 adedi bugün itibarıyla Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çin'den Türkiye'ye gelen ve illere dağıtılan koronavirüs aşıları öncelikli olarak sağlık personellerine vurulması amacıyla 4 bin 250 adedi Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay açıklamasında Nevşehir Devlet Hastanesinde Aşı Uyulama merkezinin oluşturulduğunu ifade ederken, “ Aşı çalışmalarının Bilim Kurulu'nun hazırladığı stratejilere göre yapılacaktır” dedi.

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