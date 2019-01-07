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Nevşehir'in bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.

Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildi.


Nevşehir'de yağan kar yağışının ardından Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edilirken, Nevşehir Merkez, Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.


Gün boyu soğuk havanın etkili olması beklenen Nevşehir'de 8 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor.

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