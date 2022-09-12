Nevşehir'in en büyük narkotik operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir'de İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 33'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta cuma günü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi. Hava destekli yapılan operasyonu, kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetti. 86 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 87 şüpheliden 85'i yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, bugün geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.