Nevşehir'in gece görüntüsü hayran bıraktı

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kartpostallık görüntüler verdi. Nevşehir'in gece görüntüsünün muhteşem gece görüntülerini gören vatandaşlar caddelerde ortaya çıkan güzellikleri cep telefonu kameralarıyla fotoğraflarken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da caddelerin son halini “Küçük dokunuşlar” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.