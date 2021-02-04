İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'in nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Nevşehir’in nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Nevşehir'in nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale illerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla nüfusları açıklandı. TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Nevşehir'in 2020 nüfusu 151 bin 134 erkek, 153 bin 828 kadın olmak üzere toplam nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı. TÜİK tarafından açıklamaya göre, Aksaray'ın nüfusu 423 bin 11, Niğde'nin 362 bin 071, Kırşehir'in 243 bin 42 ve Kırıkkale'nin nüfusunun ise 278 bin 703 olduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.