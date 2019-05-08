Nevşehir'in projeleri masaya yatırıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki üst düzey yöneticileri ile Nevşehir'de gerçekleştirilecek dev projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ve beraberindeki genel müdürlük çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki yemeğin ardından Başkan Arı, Genel Müdür Yardımcısı Baydemir ve İller Bankasının yöneticilerine Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Mustafa Alevli, Genel Koordinatör Ersin Erol ile bazı birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Nevşehir'i 2023 yılına taşıyacak dev projeleri İller Bankası yöneticileri ile paylaşan Başkan Arı, ayrıca Kale etrafındaki yeraltı yerleşim merkezinin turizme açılması konusunda yürütülen çalışmaları anlattı.

Sunumu gerçekleştirilen projeleri ilgiyle takip eden İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Baydemir, Nevşehir'in Rasim Arı ile birlikte modern bir kent görünümüne kısa sürede kavuşacağına inandığını vurguladı.

İller Bankası yöneticilerini Nevşehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Arı, İller Bankası ve Nevşehir Belediyesi'nin işbirliği içerisinde önemli projelere imza atacağını vurguladı.

Arı: “Nevşehir'i her alanda kalkındıracak birçok proje hazırladık. Her alanda bu şehrin marka bir kent olması için hazırladığımız projelerimiz İller Bankası gibi kuruluşlarımızın desteği ile hayata geçirilecek. Nerede ne eksik var biliyoruz, çözüm yollarına hakim durumdayız. Tüm kadrolarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız” dedi.