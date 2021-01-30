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Nevşehir'in sıfır atık başarısı

Nevşehir’de bugüne kadar sıfır atık belgesi alan kamu kurumu sayısı 235 olurken sıfır atık belgesi alan eğitim kurumu sayısının ise 308 olduğu açıklandı.

Nevşehir'de bugüne kadar sıfır atık belgesi alan kamu kurumu sayısı 235 olurken sıfır atık belgesi alan eğitim kurumu sayısının ise 308 olduğu açıklandı.


Sürdürülebilir kalkınma için atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Nevşehir'deki birçok kamu kurumu sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya geçirerek “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Nevşehir'de Kasım 2020 tarihine kadar ‘Sıfır Atık Belgesi' alan kamu kurumu oranı yüzde 25 oranlarında iken, ile Ocak 2021 itibariyle bu sayı yüzde 96 gibi bir orana ulaştı. Nevşehir'de sıfır atık belgesi alan kamu kurumu sayısı 235 olurken, sıfır atık belgesi alan eğitim kurumu sayısı ise 308 ile yüzde 5'ten yüzde 98 gibi bir başarıya ulaştı. Nevşehir'de yürütülen sıfır atık projesi kapsamında atık kâğıtlardan elde edilen kazanım ile 15 bin 713 ağaç korunmuş olurken, atık plastiklerle 132 bin 625 litre petrol kazanımı elde edildi. Ayrıca atık camdan 6 ton, atık metalden 1 ton ve elektrik ve elektronik atıklarından ise 7 ton hammadde elde edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan ve Türkiye'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçen “Sıfır Atık Projesi” ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, oluşan atığın kaynağında sınıflandırılarak toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor.

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