İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehirli çocuklar pony atlarla buluştu

Nevşehirli çocuklar, Nevşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün birlikte düzenledikleri, ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ projesi kapsamında Pony atlara bindiler.

Nevşehirli çocuklar, Nevşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü'nün birlikte düzenledikleri, ‘Pony Club Şehrinize Geliyor' projesi kapsamında Pony atlara bindiler.


Çocuklara keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra onların at sevgisini küçük yaşlarda edinilmesini amaçlayan Türkiye Jokey Kulübü, Nevşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Nevşehirli çocukları pony atlar ile buluşturdu. Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Hukukçular Konağı otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe, aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan alanda binicilik kıyafetlerini giyerek at bindiler.


Pony cinsi atlara binen minikler ve aileleri böyle güzel bir etkinlik düzenlenmesi sebebiyle Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ve Türkiye Jokey Kulübü yetkililerine teşekkür etti.


Türkiye Jokey Kulübü´nden uzmanlar nezaretinde ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik 6 Eylül Cuma günü saat 16.00-19.00 tekrar gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.