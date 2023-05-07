Nevşehirli Halterciler Milli Takıma Davet Edildi

Sivas'ta düzenlenen Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasına katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün üç sporcusu, elde ettikleri derecelerle Avrupa Şampiyonası için milli takım kampına davet edildi.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 275 kadın, 322 erkek toplam 597 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Nevşehir'i temsil eden, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün milli sporcusu Yaşar Karaca, 81 kg kategorisinde koparmada 136, silkmede 170, toplamda ise 306 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu. Kendisinden yaşça büyük sporcularla yarışan Karaca bu derecesi ile Gençler Avrupa Halter Şampiyonası milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Yine aynı yarışmada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün bir diğer milli sporcusu Eray Çaylak ise, 67 kg kategorisinde koparmada 103, silkmede 122, toplamda ise 225 kg kaldırarak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası milli takım kampına girmeye hak kazandı. Şampiyonada ter döken sporcu Yiğit Can Yavuz ise U15 Avrupa Şampiyonası hazırlık milli takım kampına davet edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren sporcuları ve Antrenörleri Burak Erdoğan'ı tebrik etti.