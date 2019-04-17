Nevşehirli kadınlar üretecek Anadolu Kültürel Girişimcilik alacak

Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) CEO'su Halil Korkmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaretinde başta belediye bünyesinde açılan kurslarda olmak üzere üretimi yapılacak tüm el sanatları ürünlerini satın alma garantisi verdi.

Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmesini yapan ve Türkiye genelindeki 180 müzede faaliyet gösteren Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) CEO'su Halil Korkmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ankara'daki başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Rasim Arı'nın Nevşehir Belediye Başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkmaz, Arı'ya görevinde başarılar diledi. Arı'nın Nevşehir için planladığı projeleri büyük bir hayranlıkla izlediğini kaydeden Korkmaz, özellikle şehirdeki istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalara CEO'su olduğu AKG olarak destek vermek istediklerini söyledi. Bu kapsamda başta Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ve Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi (KAÇEM) bünyesindeki kurslarda üretilen el sanatları ürünleri olmak üzere Nevşehir'deki üretilecek tüm el sanatları ürünlerini alma garantisini sunacaklarını vurgulayan Korkmaz, ”Bunun sözünü değerli Başkanımız Rasim Arı'ya veriyoruz. Onun şehri için kurduğu hayalleri gerçekleştirmesine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle Anadolu Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerinin değerlendirilerek ev ekonomilerine katkı sağlamalarına aracılık etmek bizim için bir gururdur” dedi.

“Hayallerimiz gerçekleşiyor”

Korkmaz'a teşekkür eden Başkan Rasim Arı ise, Nevşehir'de istihdamın arttırılmasına yönelik önemli projelerinin olduğunu ve bunların hayata geçirilmesi yolunda ciddi adımlar attıklarını kaydetti. Bu kapsamda Halil Korkmaz gibi Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını Nevşehir'de ağırlayacaklarını ve projelerini anlatacaklarını ifade eden Arı, “Ankara ve diğer şehirlerde kurduğumuz dostlukların bu gibi ziyaretlerle şehrimiz için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesine katkı sağlaması mutluluk verici. Değerli dostum Halil Korkmaz'da şehrimiz için bir katkı sağladı ve kadınlarımızın istihdama katılmaları yönünde önemli bir adım attı. Bu sayede hem kadınlarımızın el emeği, göz nuru el sanatları ürünleri onlara ekonomik anlamda katkı sağlayacak hem de şehrimiz bu şekilde Türkiye'nin dört bir yanında tanıtılacak. Bu şehre verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz demiştik ve artık icraatlar ile bunu ispata devam edeceğiz. Çalışacağız ve Nevşehir kazanacak ilave edelim” diye konuştu.

Başkan Arı daha sonra Korkmaz'a Avanos el sanatları ürünü olan turkuaz çini kaftan hediye etti.