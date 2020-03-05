İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehirli kadınlara sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele eğitimi verildi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programlarına katılan kadınlara sağlıklı beslenme, obezite ve diyet ile ilgili eğitimler veriliyor.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor egzersiz programları devam ediyor. Nevşehir'deki çeşitli spor salonlarında 6 ayrı grupta 350 kadının katılımı ile süren program kapsamında, kadınlar antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak düzenli spor yapma imkânı buluyor.


Haftanın 6 günü gerçekleştirilen spor programlarına katılan kadınlara aynı zamanda Sağlıklı Beslenme, Diyet ve Obezite eğitimleri veriliyor.


Beslenme ve sağlık konularında geçmişten günümüze doğru bilinen yanlışları ve yapılması gerekenleri anlatan Diyetisyen Nazmiye Ceran, diyet konusunda da kadınların sorularını cevaplandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.