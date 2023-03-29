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Nevşehirli Mustafa'nın Ramazan davulu çalma hayali gerçek oldu

Nevşehirli Mustafa Karaketir’in davul çalma hayali gerçek oldu.

Nevşehirli Mustafa Karaketir'in davul çalma hayali gerçek oldu.


Mustafa Karaketir, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan ayında davul çalma hayali olduğunu söyledi. Dedesi gibi kendisinin de Ramazan'da davul çalmak istediğini söyleyen Karaketir'in bu hayalini Başkan Savran gerçekleştirdi. Başkan Savran ve Karaketir, birlikte maniler söyleyip davul çalarak hem ata yadigarı davul çalma geleneğini yaşattılar, hem de vatandaşları sahura uyandırdılar.


Hayali gerçek olan Mustafa Karaketir, Belediye Başkanı Savran'a teşekkür etti.

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