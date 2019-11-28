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Nevşehirli şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin’in memleketi Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.


Şanlıurfa Akçakale Tekçe Hudut karakolunda PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında şehit düşen 23 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.


Avanos Yukarı mahallede bulunan baba ocağının evinin önüne Avanos Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken şehidin babası Şener Tekin ve annesi Gülay Tekin taziyeleri kabul ederken şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin için Şanlıurfa GAP Havaalanında 14.00'te düzenlenecek olan törenin ardından Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.

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