Nevşehirli Ülkücüler asker selamı verdi

Fırat'ın doğusuna yönelik geçtiğimiz hafta başlatılan Barış Pınar Harekatına destek amacıyla Nevşehir Ülkü Ocakları mensubu gençler akşam saatlerinde hizmet binasında bir araya gelerek Mehmetçiğe destek için asker selamı durdu.

Ayrıca Milli Takım'ın asker selamını ekranlara yansıtmayarak görüntüyü yarıda kesen Fransa'ya da tepki gösteren Nevşehirli Ülkücüler, “Bilsin kurşun atmaya heves edenler, Türk'ün dağılmaz toprağı var, taşı var. Bilsin bizi yıkmaya heves edenler, Türk'ün eğilmez, bayrağı var başı var.” mesajı verdiler.