Nevşehirliler Ramazan etkinliklerinde buluştu

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in muhteşem gösterisi ve Kemal Faruk'un ilahileri büyük beğeni topladı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri iftar öncesinde çocuklara yönelik Orta Oyunu ve konserlerle başladı. Etkinlikte çocuklar iftar saatine kadar etkinlik alanında doyasıya eğlendi.

İftar saatinde ise; birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü olan Ramazan Ayı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi'nin hayırseverlerin katkısı ile kurduğu iftar sofrasında buluştu.

İftar yemeğinin ardından katıldığı programlarda kumu sanata dönüştürerek adeta görsel bir şölen sunan Veysel Çelikdemir yer aldı.

Çelikdemir, İslam'ın doğuşundan başlayarak tarihsel süreç içerisinde Kurtuluş Savaşı'ndan hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'a kadar birçok önemli olayı kumla resmetti. Çelikdemir, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul'un manevi fatihi Akşemsiddin gibi şahsiyetlerin hayatlarından önemli bölümlerini kuma adeta nakşetti.

Ramazan etkinliklerinde son olarak seslendirdiği ezgi ve ilahilerle son dönemin dikkat çeken sanatçılarından biri olan Kemal Faruk sahne aldı.

Çeşitli televizyon programlarına bestelediği müziklerle dikkatleri üstüne çeken ve hazırladığı enstrümantal müzikler dijital platformlarda milyonların beğenisini kazanan Kemal Faruk, "15 Temmuz Marşı", "Biz Milletiz" ve "Önce Millet Önce Memleket" isimli eserlerini Nevşehirliler için seslendirdi. Sanatçı'nın "15 Temmuz Marşı", "Biz Milletiz" ve "Önce Millet Önce Memleket" isimli eserleri beğeniyle dinlendi.