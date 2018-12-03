NEVÜ, 2. Lig Hentbol müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Lig Hentbol Müsabakaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Merkezinde bugün başlayan müsabakaların açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Üniversite Sporları Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş, sporseverler ve öğrenciler katıldı.

Müsabakaların açılışında konuşan Üniversite Sporları Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın, “ Çok değerli misafirlerimiz Üniversite Sporları Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi olarak öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif faaliyetler bir şehrin ve üniversitenin tanıtılmasında büyük rol oynamaktadır. Bu müsabakanın şehrimizde ve üniversitemizde düzenlenmesi bizler için ayrıca gurur verici. Bu vesileyle bugün aramızda bulunarak bizleri yalnız bırakmayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya teşekkür ediyorum. Bu kadim şehirde ve üniversitemizde sizleri ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu bir kez daha belirterek, bütün takım arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Bağlı: Şehrimizi Spor Turizmiyle de Öne Çıkaracağız

Bütün sportif faaliyetlere büyük ilgisi olduğunu belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise “Sizleri Hünkarımızın şehri ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde ağırlamak bizler için gurur verici. Ben, her türlü sportif faaliyetlere katılmayı ve keyifli bir şekilde izlemeyi seven birisi olarak sizlere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Bağlı devamında “Üniversite olarak sahip olduğumuz altyapımız ile, bütün sportif faaliyete ev sahipliği yapan bir üniversiteyiz. Bulunduğumuz şehrin ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde hak ettiği yeri almasına ve adının sportif faaliyetlerle de bilinmesine büyük önem veriyoruz. Çünkü tarih boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan şehrimiz, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile biliniyor. Biz buna spor turizmini de eklemek ve bulunduğumuz şehri spor turizmiyle de önce çıkarmak için büyük çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

Rektör Bağlı daha sonra takımlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim ederek, kendilerine başarılar diledi.

03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında NEVÜ Spor Merkezinde gerçekleştirilecek olan müsabakalarda; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Binali Yıldırım Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Kadın / Erkek Hentbol Takımları Hentbol 1. Lige çıkmak için mücadele edecek.