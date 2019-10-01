NEVÜ 4.Uluslararası Mersin bilim şenliğine katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen ‘4'ncü Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'ne katıldı.

Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde ulusal ve uluslararası toplam 35 kurumun işbirliğinde yürütülen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin de paydaş olduğu MERSCIN ve 4'ncü Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, 27-29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

5 yerel yönetim, 3 ulusal ve 3 uluslararası destekçi, 6 kamu kurumu, 11 üniversite ve 7 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte, 23 de okul yer aldı. Ayrıca 6 farklı ülkeden 8 kurum, 18 uluslararası katılımcı ve 108 atölye odacığında 196 atölye çalışması ile dolu dolu geçen şenliğe ziyaretçilerin yoğun ilgisi oldu.

NEVÜ Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde hazırlanan, “Hayatımızdaki Coğrafya, Denge Benim İşim, Evrensel Dil: Çocuk Oyunları, Gel Kumkurdu İle Düşünelim, Bitki Materyali Toplama ve Kurutma Teknikleri, Takımyıldızlar Hikayelerini Anlatıyor” konularındaki toplam 6 atölyede Prof. Dr. Ali Meydan, Doç. Dr. Ergin Erginer, Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü, Doç. Dr. Aysun Erginer, Öğr. Gör. Ayşen Tükel, Arş. Gör. Murat Temur ile yüksek lisans öğrencileri görev aldı.

Mersin CNR Expo fuar alanında düzenlenen bilim şenliğine katılan NEVÜ atölyelerinde; proje sergileri, bilimin popüler bir dille aktarılması ve bilimin ve kültürün yeni nesillerle buluşmasına önayak olması için uygulama etkinliklerine yer verildi.