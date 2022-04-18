NEVÜ, Ahiler Kalkınma Ajansı'na teknik gezi düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, Ahiler Kalkınma Ajansı'na teknik gezi düzenledi.

NEVÜ Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı'na düzenlenen teknik gezide Ahiler Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Birim Başkanı Mert Öztan ve Programlama Koordinasyon Birim Başkanı Gökhan Gömcü, İnsan Kaynakları Programı öğrencileri ile bir araya geldi.

Teknik gezide İnsan Kaynakları Uzmanı İrem Gül tarafından program öğrencilerine personel işe alım süreci, personel işten ayrılma süreci, kuruma kazandırılan yeni personellerin oryantasyon süreci ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitim verildi. Öğrenciler daha sonra yetkili personellerden insan kaynakları ve yönetimi, proje, programlama konuları hakkında detaylı bilgi alarak istişare etme şansı buldu.

İnsan kaynakları alanına yönelik öğrencilerin birinci ağızdan bilgilendirilmesinin yapıldığı teknik gezide yer alan Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Uçar, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ferhat Canlıtepe, İnsan Kaynakları Programı Staj Koordinatörü Öğr. Gör. Evren Arı ile öğrenciler, katkılarından ve ilgilerinden dolayı başta Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bedir Varol olmak üzere Ahiler Kalkınma Ajansı personeline teşekkürlerini sundu.