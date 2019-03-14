NEVÜ Akademik ve İdari Sağlık personelinin '14 Mart Tıp Bayramı' kutlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de görev yapan akademik ve idari sağlık personelinin '14 Mart Tıp Bayramı' kutlanarak kendilerine günün anısına karanfil verildi.

NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ‘14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla beraberinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Taşkın ile birlikte, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Soner Mete'yi makamlarında ziyaret ederek kendilerinin bu önemli günlerini kutladılar.

Genel Sekreter Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra üniversite genelinde görev yapan akademik ve idari sağlık personeli ile NEVÜ Tafana Tesislerinde kan bağışı kabul eden Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi doktor ve sağlık personellerini görevleri başında ziyaret ederek, günün anlam ve önemine binaen kendilerine karanfil takdiminde bulundular.