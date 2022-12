NEVÜ akademisyeni ‘Dünya Sinologlar Konseyi'ne davet edilen ilk Türk Akademisyen oldu

Ertuğrul Ceylan, Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi tarafından Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde kurulan ‘Dünya Sinologlar Konseyi'ne Türkiye'yi temsilen davet edilen ilk akademisyen oldu.

Dr. Ceylan'ın Çin- İslam tarihi çalışması ilgi çekti

Çin İslam tarihi üzerine yazmış olduğu doktora tezi ve yine aynı alanda yapmış olduğu diğer araştırmalarıyla Dünya Sinologlar Konseyi'nin ilgisini çeken Dr. Ceylan, 2016 yılında Genç Sinologlar Programı çerçevesinde hazırladığı “Chinese Islam And The Chinese Dream” başlıklı çalışması Çince ve İngilizce kitap bölümü olarak Çin'de yayınlandı. Öte yandan 2018 yılında Hong Kong'da bulunan Hang Seng üniversitesinde düzenlenen “Felsefe ve İnanç Çalıştayı”na katılan Dr. Ertuğrul Ceylan'ın “A Review on the Huiru Movement and Key Terms of Traditional Chinese Thought Used in Wang Daiyu's Work” başlıklı bildirisi “International Journal of China Studies” dergisinde İngilizce olarak yayınlandı.

Konsey'de 61 ülkeden 105 akademisyen yer alıyor

61 ülkeden Sinoloji araştırmalarında uzman olan 105 akademisyen ve çevirmenin yer aldığı Dünya Sinologlar Konseyi, tanışma ve Türkiye'deki Sinoloji çalışmalarının genel durum değerlendirmesi için “zoom platformu” üzerinden Dr. Ertuğrul Ceylan ile iki saatlik bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Türkiye'deki Sinologlar ve onların değerli araştırmaları hakkında detaylı bilgi veren Dr. Ceylan, Konsey'in bu alanda Türkiye'deki diğer uzman ve akademisyenlerle de irtibata geçmesi gerektiğinin altını çizerek, akademi dünyasının bilgi ve birikimle ilerlemesi gerektiğini vurguladı. NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı tanıtan Dr. Ceylan, bölümün yeni kurulmasına rağmen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'in de desteğiyle Çin dili ile ilgili önemli başarılar yakaladığını vurguladı.

Rektör Aktekin: Değerli hocamız Dr. Ceylan'ı kazandığı bu başarıdan dolayı kutluyorum.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, “Ülkemizde Çin Dili ve Edebiyatı üzerine kurulan en genç bölüm olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecan bize uluslararası Çince Köprüsü Yarışması'nın Türkiye birinciliği ve ikinciliğini getirdi. Ayrıca diğer Çin Dili ve Kültür programları ve yarışmalarında öğrencilerimizin son derece başarılı olmaları bölüm için motivasyon kaynağı oldu. Değerli hocamız Dr. Ceylan'ın kazandığı bu başarı ve sonrasında yaptığı bu röportaj hem ülkemizdeki Sinoloji çalışmalarının tanıtılmasında hem de üniversitemizdeki Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın tanıtılmasında büyük rol oynamıştır. Kendisini bu başarısından ötürü kutluyorum” diye konuştu.

Konsey Dr. Ceylan için Çin'de ofis tahsis etti

Sinologlar arasında kuvvetli bir network oluşturmak ve akademisyenler arasında değişim programı oluşturulmayı amaçlayan Dünya Sinologlar Konseyi, Çin'in Qingdao şehrinde Sinoloji çalışmalarını yürütmek üzere “Dünya Sinoloji Merkezi” kurmuştur. Merkezde; Çince, İngilizce, Fransızca, Farsça olmak üzere farklı dillerde Sinoloji ve çeviri çalışmaları yürütülüyor. Konsey üyelerinin Çin'de yapacağı çalışmalar için merkez binasında ofisleri bulunan Konsey, Dr. Ceylan için de merkezde bir ofis tahsis etti.