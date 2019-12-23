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NEVÜ AT-BİN'den engelli bireylere özgü at destekli aktivite uygulama eğitimi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de "Engelli bireylere özgü at destekli aktivitelerin uygulanmasında görev alacak kişilere yönelik eğitimin sağlanması" isimli projenin 2.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de "Engelli bireylere özgü at destekli aktivitelerin uygulanmasında görev alacak kişilere yönelik eğitimin sağlanması" isimli projenin 2. aşaması tamamlandı.


Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ödek yaptığı açıklamada; NEVÜ ve T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği ile gerçekleşen projenin teorik eğitimlerinin NEVÜ Eğitim Fakültesinde, uygulamalı eğitimlerinin ise NEVÜ Atçılık-Binicilik Uygulama Araştırma Merkezi (AT-BİN) Tesisinde yapıldığını belirtti.


NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Kürşat Özcan, Doç. Dr. Selçuk Akpınar, Doç. Dr. B. Okan Miçooğulları'nın destekleri ile Psikoterapist ve Atlı Terapi Uzmanı Maria Liapi tarafından 16-20 Aralık 2019 tarihlerinde yürütülen eğitimlere; üniversite öğrencileri, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) personeli ve bölgedeki sektör çalışanları katıldı.


Bununla birlikte, katılımcıların farklı ortamlarda ve atlarla çalışabilme becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmaların bir bölümü Avanos'ta bulunan Akhal-Teke Binicilik Merkezinde gerçekleştirildi. Proje ekibi, merkez sahibi Ercihan Dilari'ye tüm destekleri için teşekkürlerini sundu.

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