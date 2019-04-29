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NEVÜ Avanos Meslek Yüksekokulundan mezuniyet sergisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Meslek Yüksekokulundan El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programının Mezuniyet Sergisi Güray Müze’de Açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Meslek Yüksekokulundan El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programının Mezuniyet Sergisi Güray Müze'de Açıldı.


Sergi açılışına, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı Avanos Belediye Başkan Vekili Mehmet Remzi Güven, Avanos Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Müdür Yardımcıları ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.


Son sınıf öğrencilerinin uzun emekler sonucunda yaptığı seramik, çini, pano ve yüzey uygulamaları (rölyef) çalışmaları göz doldurdu. Sergi, 25 Nisan - 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında Güray Müze Antik Eserler Salonunda izleyiciye açık olacak.

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